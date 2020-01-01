Кулер для процессора ID-Cooling DK-01T
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Код товара: 73100
Производитель: ID-Cooling
Гарантия: 22 мес.
В наличии
В наличии
590₽
7
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Характеристики
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- Тип
- Кулер для процессора
- Сокет
- LGA 1151, LGA 775, FM2, AM3+, AM3, FM1, AM2+, AM2, FM2+, LGA 1200, SP3, LGA 1150, LGA 1151 v2, LGA 1156, LGA 1155
- Размеры вентилятора
- 92 x 92 мм
- Материал радиатора
- алюминий
- Количество вентиляторов
- 1
- Тип подшипника
- гидродинамический
- Конструкция кулера
- классическая
- Максимальная рассеиваемая мощность, Вт
- 95
- Количество тепловых трубок
- нет
- Уровень шума
- 23.8 дБ
- Скорость вращения
- 2200 об/мин
- Воздушный поток
- 38.5 CFM
- Управление скоростью вращения
- нет
- Тип коннектора
- 3-pin
- Подсветка
- отсутствует
- Высота, мм
- 52
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