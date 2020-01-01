Кулер для процессора ID-Cooling DK-01T

Кола

Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Портативные радиостанции
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Неттопы
AcerApplePhilipsSamsungXiaomiHIPERLG
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
Аудиотехника
DVD и BluRay проигрыватели
LGSamsungSonyXiaomiPhilips
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Тепловые пушки
Аксессуары для климатического оборудования
ElectroluxXiaomiDysonHIPERLGPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Витамины, БАД и добавки
Гигиена полости рта
Коктейли
Зеркала
Солевые лампы
Очки для зрения
Щетки для волос
PhilipsDysonXiaomi
Спорт и одежда
Спорт и одежда
Фитнес и аксессуары
Силовые тренировки
Мячи
Плавание
Активный отдых
Командный спорт
Бытовая химия и гигиена
Бытовая химия и гигиена
Средства для уборки
Средства для стирки
Средства личной гигиены
Уходовая косметика
Детская гигиена
Хозяйственные товары
Средства для мытья посуды
Книги и канцтовары
Книги и канцтовары
Школьные принадлежности
Офисные принадлежности
Письменные принадлежности
Ежедневники, блокноты
Подарочные сертификаты
Книги
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Футболки
Закладки
Открытки
Браслеты
Игры, развлечения, хобби
Игры, развлечения, хобби
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Электротранспорт
Настольные игры
Товары для детей
Оформление праздников
Квадрокоптеры
Радиоуправляемые модели
Пазлы
Аксессуары для квадрокоптеров
Картины по номерам
HIPERHasbroSonyBerlingoLori
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Инструменты
Кресла
Умный дом
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Автомобильные инструменты
Уцененные товары
Уцененные товары
Бытовая техника
Компьютерная техника и периферия
Телефоны и гаджеты
Красота и здоровье
ТВ, игры, аудио и видео
Аксессуары
Климатическая техника
Офисная техника и сети
Samsung
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль
05.ru
Каталог
Компьютерная техника
Комплектующие
Кулеры и системы охлаждения
Кулер для процессора ID-Cooling DK-01T

Кулер для процессора ID-Cooling DK-01T

0 отзывов
Наведите на фотографию для увеличения
Кулер для процессора ID-Cooling DK-01T
Кулер для процессора ID-Cooling DK-01T
Кулер для процессора ID-Cooling DK-01T
Кулер для процессора ID-Cooling DK-01T
Кулер для процессора ID-Cooling DK-01T
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
В сравнение
В избранное
Код товара: 73100
Производитель: ID-Cooling
Гарантия: 22 мес.
В наличии
В наличии
590₽
7
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

Характеристики
Тип
Кулер для процессора
Сокет
LGA 1151, LGA 775, FM2, AM3+, AM3, FM1, AM2+, AM2, FM2+, LGA 1200, SP3, LGA 1150, LGA 1151 v2, LGA 1156, LGA 1155
Размеры вентилятора
92 x 92 мм
Материал радиатора
алюминий
Количество вентиляторов
1
Тип подшипника
гидродинамический
Конструкция кулера
классическая
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт
95
Количество тепловых трубок
нет
Уровень шума
23.8 дБ
Скорость вращения
2200 об/мин
Воздушный поток
38.5 CFM
Управление скоростью вращения
нет
Тип коннектора
3-pin
Подсветка
отсутствует
Высота, мм
52
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Кулер Deepcool THETA 15 PWM
590₽
Кулер Deepcool THETA 15 PWM
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Кулер для процессора PCCooler E126M PRO
690₽
Кулер для процессора PCCooler E126M PRO
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Кулер для процессора Cooler Master HK8-00005
490₽
Кулер для процессора Cooler Master HK8-00005
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Кулер для процессора ID-Cooling ID-CPU-DK-03i-PWM-RED
690₽
Кулер для процессора ID-Cooling ID-CPU-DK-03i-PWM-RED
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Кулер для процессора ID-Cooling DK-01T
590₽
Кулер для процессора ID-Cooling DK-01T
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Кулер для процессора Deepcool THETA 20 (DP-ICAS-T20)
490₽
Кулер для процессора Deepcool THETA 20 (DP-ICAS-T20)
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Кулер для процессора ID-Cooling /ID-CPU-DK-17-PWM
490₽
Кулер для процессора ID-Cooling /ID-CPU-DK-17-PWM
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Кулер для процессора Deepcool GAMMA ARCHER
550₽
Кулер для процессора Deepcool GAMMA ARCHER
7
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер Deepcool THETA 15 PWM
Кулер Deepcool THETA 15 PWM
590₽
8
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер для процессора PCCooler E126M PRO
Кулер для процессора PCCooler E126M PRO
690₽
5
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер для процессора Cooler Master HK8-00005
Кулер для процессора Cooler Master HK8-00005
490₽
8
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер для процессора ID-Cooling ID-CPU-DK-03i-PWM-RED
Кулер для процессора ID-Cooling ID-CPU-DK-03i-PWM-RED
690₽
7
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер для процессора ID-Cooling DK-01T
Кулер для процессора ID-Cooling DK-01T
590₽
5
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер для процессора Deepcool THETA 20 (DP-ICAS-T20)
Кулер для процессора Deepcool THETA 20 (DP-ICAS-T20)
490₽

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
В наличии
В наличии
590₽
7
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа