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Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX300R [DP-MCH3-GMX300RD]

Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX300R [DP-MCH3-GMX300RD]

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Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX300R [DP-MCH3-GMX300RD]
Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX300R [DP-MCH3-GMX300RD]
Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX300R [DP-MCH3-GMX300RD]
Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX300R [DP-MCH3-GMX300RD]
Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX300R [DP-MCH3-GMX300RD]
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 71272
Производитель: Deepcool
Гарантия: 10 мес.
В наличии
В наличии
1 290₽
15
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Характеристики
Тип
Кулер для процессора
Сокет
LGA 1151, LGA 1366, LGA 775, FM2, AM3+, AM3, AM4, FM1, AM2+, AM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1156, LGA 1155
Размеры вентилятора
120 x 120 мм
Материал радиатора
алюминий
Количество вентиляторов
1
Тип подшипника
гидродинамический
Конструкция кулера
башенная
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт
130
Количество тепловых трубок
3
Уровень шума
17.8 - 21 дБ
Совместимость процессоров
Intel Core i7 Extreme/i7/i5/i3 / Core 2 Extreme/Quad/Duo / Pentium/Pentium G / Celeron/Celeron G / AMD Ryzen / APU A12/A10/A8/A6/A4 / FX 8/6/4-Core / Phenom II X6/X4/X3/X2 / Athlon II X4/X3/X2 / Athlon X4
Скорость вращения
900 - 1600 об/мин
Воздушный поток
40 CFM
Тип коннектора
4-pin
Подсветка
красная
Высота, мм
136
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В наличии
В наличии
1 290₽
15
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа