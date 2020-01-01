Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400 [DP-MCH4-GMX400]
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 58448
Производитель: Deepcool
Гарантия: 10 мес.
31 декабря
31 декабря
1 890₽
22
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
О товаре
для процессора, socket AM2, AM2+, AM3/AM3+/FM1, S754, S939, S940, S775, S1150/1151/S1155/S1156/2066, S1356/S1366, S2011, 1 вентилятор (120 мм, 900-1500 об/мин), радиатор: алюминий+медь, 32.1 дБ
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Кулер для процессора
- Сокет
- LGA 1151, LGA 1366, LGA 775, FM2, AM3+, AM3, AM4, FM1, AM2+, LGA 2011, AM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1156, LGA 2011-3, LGA 2066, LGA 1155
- Размеры вентилятора
- 120 x 120 мм
- Материал радиатора
- алюминий+медь
- Количество вентиляторов
- 1
- Тип подшипника
- гидродинамический
- Конструкция кулера
- башенная
- Максимальная рассеиваемая мощность, Вт
- 130
- Количество тепловых трубок
- 4
- Уровень шума
- 17.8 ~ 30 дБ
- Совместимость процессоров
- Intel Core i7/i5/i3 / Core 2 Extreme/Quad/Duo / Pentium G/D/4 / Pentium / Celeron Dual-Core/D / Celeron / AMD FX X8/X6/X4 / A8/A6/A4 / Phenom II X6/X4/X3/X2 / Phenom X4/X3 / Athlon II X4/X3/X2 / Athlon X2/FX / Athlon / Sempron
- Скорость вращения
- 900 - 1500 об/мин
- Воздушный поток
- 74.34 CFM
- Управление скоростью вращения
- PWM (широтно-импульсная модуляция)
- Тип коннектора
- 4-pin
- Подсветка
- пурпурная
- Высота, мм
- 155
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
13
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер для процессора Deepcool GABRIEL [DPGS-MCH4N-GR]
2 190₽
20
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер для процессора Zalman CNPS9X Optima
1 690₽
22
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX C40 [DP-MCH4-GMX-C40P]
1 890₽
23
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер GameMax Gamma 500-RGB
1 990₽
19
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер для процессора GameMax Gamma 500 Green
1 590₽
25
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX GTE V2 [DP-MCH4-GMX-GTEV2]
2 090₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.