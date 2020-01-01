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Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400 [DP-MCH4-GMX400]

Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400 [DP-MCH4-GMX400]

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Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400 [DP-MCH4-GMX400]
Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400 [DP-MCH4-GMX400]
Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400 [DP-MCH4-GMX400]
Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400 [DP-MCH4-GMX400]
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 58448
Производитель: Deepcool
Гарантия: 10 мес.
31 декабря
31 декабря
1 890₽
22
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О товаре
для процессора, socket AM2, AM2+, AM3/AM3+/FM1, S754, S939, S940, S775, S1150/1151/S1155/S1156/2066, S1356/S1366, S2011, 1 вентилятор (120 мм, 900-1500 об/мин), радиатор: алюминий+медь, 32.1 дБ
Характеристики
Тип
Кулер для процессора
Сокет
LGA 1151, LGA 1366, LGA 775, FM2, AM3+, AM3, AM4, FM1, AM2+, LGA 2011, AM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1156, LGA 2011-3, LGA 2066, LGA 1155
Размеры вентилятора
120 x 120 мм
Материал радиатора
алюминий+медь
Количество вентиляторов
1
Тип подшипника
гидродинамический
Конструкция кулера
башенная
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт
130
Количество тепловых трубок
4
Уровень шума
17.8 ~ 30 дБ
Совместимость процессоров
Intel Core i7/i5/i3 / Core 2 Extreme/Quad/Duo / Pentium G/D/4 / Pentium / Celeron Dual-Core/D / Celeron / AMD FX X8/X6/X4 / A8/A6/A4 / Phenom II X6/X4/X3/X2 / Phenom X4/X3 / Athlon II X4/X3/X2 / Athlon X2/FX / Athlon / Sempron
Скорость вращения
900 - 1500 об/мин
Воздушный поток
74.34 CFM
Управление скоростью вращения
PWM (широтно-импульсная модуляция)
Тип коннектора
4-pin
Подсветка
пурпурная
Высота, мм
155
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31 декабря
31 декабря
1 890₽
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

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