Кулер для процессора Deepcool CK-11508
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Код товара: 57028
Производитель: Deepcool
В наличии
В наличии
290₽
3
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О товаре
для процессора, socket S1150/1151/S1155/S1156, 1 вентилятор (92 мм, 2200 об/мин), радиатор: алюминий, 25 дБ
Характеристики
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- Тип
- Кулер для процессора
- Сокет
- LGA 1151, LGA 1150, LGA 1151 v2, LGA 1156, LGA 1155
- Размеры вентилятора
- 92 x 92 мм
- Материал радиатора
- алюминий
- Количество вентиляторов
- 1
- Тип подшипника
- гидродинамический
- Конструкция кулера
- классическая
- Максимальная рассеиваемая мощность, Вт
- 65
- Количество тепловых трубок
- нет
- Уровень шума
- 25 дБ
- Совместимость процессоров
- Intel Core i7/i5/i3 / Pentium G
- Скорость вращения
- 2200 об/мин
- Воздушный поток
- 40.9 CFM
- Управление скоростью вращения
- нет
- Тип коннектора
- 3-pin
- Подсветка
- отсутствует
- Высота, мм
- 70
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