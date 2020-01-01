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Кулер для процессора ID-Cooling IS-40V3

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Кулер для процессора ID-Cooling IS-40V3
нет отзывов
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Код товара: 39849
Производитель: ID-Cooling
Гарантия: 22 мес.
нет отзывов
спросить
1 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
Тип
Кулер для процессора
Сокет
LGA 1151
Размеры вентилятора
92x 92x 15 мм
Материал радиатора
алюминий
Количество вентиляторов
1
Тип подшипника
2х качения
Количество тепловых трубок
4
Уровень шума
14 - 33 дБ
Скорость вращения
600 - 2500 об/мин
Воздушный поток
44.3 CFM
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1 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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