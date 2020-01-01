Кулер для процессора ID-Cooling IS-40V3
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Код товара: 39849
Производитель: ID-Cooling
Гарантия: 22 мес.
1 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Кулер для процессора
- Сокет
- LGA 1151
- Размеры вентилятора
- 92x 92x 15 мм
- Материал радиатора
- алюминий
- Количество вентиляторов
- 1
- Тип подшипника
- 2х качения
- Количество тепловых трубок
- 4
- Уровень шума
- 14 - 33 дБ
- Скорость вращения
- 600 - 2500 об/мин
- Воздушный поток
- 44.3 CFM
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