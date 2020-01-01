Кулер для процессора Deepcool GAMMA ARCHER
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Код товара: 29201
Производитель: Deepcool
В наличии
В наличии
440₽
4
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О товаре
для процессора, вентилятор 120 мм, 1600 об/мин, алюминий, 21 дБ
Характеристики
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- Тип
- Кулер для процессора
- Сокет
- LGA 1151, LGA 775, FM2, AM3+, AM3, AM4, FM1, AM2+, AM2, LGA 1200, LGA 1150, LGA 1151 v2, LGA 1156, LGA 1155
- Размеры вентилятора
- 120 x 120 мм
- Материал радиатора
- алюминий
- Количество вентиляторов
- 1
- Тип подшипника
- гидродинамический
- Конструкция кулера
- классическая
- Максимальная рассеиваемая мощность, Вт
- 95
- Количество тепловых трубок
- нет
- Уровень шума
- 26.1
- Совместимость процессоров
- Intel Core i7/i5/i3 / Core 2 Extreme/Quad/Duo / Pentium G/D/4 / Pentium / Celeron Dual-Core/D / Celeron / AMD FX X8/X6/X4 / A8/A6/A4 / Phenom II X6/X4/X3/X2 / Phenom X4/X3 / Athlon II X4/X3/X2 / Athlon X2/FX / Athlon / Sempron
- Скорость вращения
- 1600 об/мин
- Воздушный поток
- 54.25 CFM
- Управление скоростью вращения
- нет
- Тип коннектора
- 3-pin
- Подсветка
- отсутствует
- Высота, мм
- 65.5
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