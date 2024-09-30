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Кулер для процессора Deepcool GAMMA ARCHER PRO

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Кулер для процессора Deepcool GAMMA ARCHER PRO
Кулер для процессора Deepcool GAMMA ARCHER PRO
Кулер для процессора Deepcool GAMMA ARCHER PRO
Кулер для процессора Deepcool GAMMA ARCHER PRO
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 29200
Производитель: Deepcool
Гарантия: 10 мес.
5
1 отзыв
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ДО 30.09.24

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Кулер для процессора Deepcool AG200 (R-AG200-BKNNMN-G)
990₽
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Кулер для процессора Deepcool AG200 (R-AG200-BKNNMN-G)
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Кулер для процессора Deepcool DEEPCOOL TF 120S WHITE
990₽
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Кулер для процессора Deepcool DEEPCOOL TF 120S WHITE
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Кулер для процессора PCCooler EF120 ARGB B
1 090₽
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Кулер для процессора PCCooler EF120 ARGB B
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Кулер для процессора PCCooler EF120 ARGB W
1 090₽
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Кулер для процессора PCCooler EF120 ARGB W
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Кулер для процессора Jonsbo CR-1200E
Кулер для процессора Jonsbo CR-1200E
890₽
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Кулер для процессора Deepcool AG200 (R-AG200-BKNNMN-G)
Кулер для процессора Deepcool AG200 (R-AG200-BKNNMN-G)
990₽
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Кулер для процессора Deepcool DEEPCOOL TF 120S WHITE
Кулер для процессора Deepcool DEEPCOOL TF 120S WHITE
990₽
13
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Кулер для процессора PCCooler EF120 ARGB B
Кулер для процессора PCCooler EF120 ARGB B
1 090₽
13
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Кулер для процессора PCCooler EF120 ARGB W
Кулер для процессора PCCooler EF120 ARGB W
1 090₽
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Кулер для процессора ID-Cooling (ID-FAN-TF-12025-ARGB-SNOW REVERSE)
Кулер для процессора ID-Cooling (ID-FAN-TF-12025-ARGB-SNOW REVERSE)
890₽
Характеристики
Тип
Кулер для процессора
Сокет
AM2+, LGA 775, FM2, AM2, FM2+, FM1, AM3, AM4, LGA 1151, AM3+, LGA 1156, LGA 1155, LGA 1150
Размеры вентилятора
120 x 120 мм
Материал радиатора
алюминий+медь
Количество вентиляторов
1
Тип подшипника
гидродинамический
Конструкция кулера
классическая
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт
110
Количество тепловых трубок
нет
Уровень шума
17.8 - 21 дБ
Совместимость процессоров
Intel Core i7/i5/i3 / Core 2 Extreme/Quad/Duo Pentium/Pentium G/D/4 / Celeron Dual-Core/D / Celeron / AMD FX X8/X6/X4 / A10/A8/A6/A4 / Phenom II X6/X4/X3/X2 / Phenom X4/X3 / Athlon II X4/X3/X2 / Athlon X2 / Athlon FX / Athlon / Sempron
Скорость вращения
900 - 1600 об/мин
Воздушный поток
55.5 CFM
Управление скоростью вращения
PWM (широтно-импульсная модуляция)
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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А
А
Артур
19 июля 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
Кулер установил, работает очень тихо и эффективно
Недостатки
Нет
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0 0
А
Артур
19 июля 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
Кулер установил, работает очень тихо и эффективно
Недостатки
Нет
Ответить
0
0
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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