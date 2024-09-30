Кулер для процессора Deepcool GAMMA ARCHER PRO
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990₽
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Характеристики
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- Тип
- Кулер для процессора
- Сокет
- AM2+, LGA 775, FM2, AM2, FM2+, FM1, AM3, AM4, LGA 1151, AM3+, LGA 1156, LGA 1155, LGA 1150
- Размеры вентилятора
- 120 x 120 мм
- Материал радиатора
- алюминий+медь
- Количество вентиляторов
- 1
- Тип подшипника
- гидродинамический
- Конструкция кулера
- классическая
- Максимальная рассеиваемая мощность, Вт
- 110
- Количество тепловых трубок
- нет
- Уровень шума
- 17.8 - 21 дБ
- Совместимость процессоров
- Intel Core i7/i5/i3 / Core 2 Extreme/Quad/Duo Pentium/Pentium G/D/4 / Celeron Dual-Core/D / Celeron / AMD FX X8/X6/X4 / A10/A8/A6/A4 / Phenom II X6/X4/X3/X2 / Phenom X4/X3 / Athlon II X4/X3/X2 / Athlon X2 / Athlon FX / Athlon / Sempron
- Скорость вращения
- 900 - 1600 об/мин
- Воздушный поток
- 55.5 CFM
- Управление скоростью вращения
- PWM (широтно-импульсная модуляция)
Отзывы 1
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А
А
Артур
19 июля 2024
Достоинства
Кулер установил, работает очень тихо и эффективно
Недостатки
Нет
А
Артур
19 июля 2024
Достоинства
Кулер установил, работает очень тихо и эффективно
Недостатки
Нет
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