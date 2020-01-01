Кулер для процессора Zalman CNPS5X Performa
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Код товара: 2850
Производитель: Zalman
Гарантия: 6 мес.
31 декабря
31 декабря
1 450₽
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от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Тип
- Кулер для процессора
- Сокет
- LGA 1151, LGA 775, FM2, AM3+, AM3, AM4, FM1, AM2+, S754, S939, S940, AM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1156, LGA 1155
- Размеры вентилятора
- 92 x 92 мм
- Материал радиатора
- алюминий+медь
- Количество вентиляторов
- 1
- Тип подшипника
- гидродинамический
- Конструкция кулера
- башенная
- Максимальная рассеиваемая мощность, Вт
- 105
- Количество тепловых трубок
- 3
- Уровень шума
- 20 - 32 дБ
- Совместимость процессоров
- Intel Core i7/i5/i3 / Core 2 Quad/Duo/Extreme / Pentium Dual Core/D/4 / Celeron D / AMD Llano / Phenom II / Athlon II / Phenom / Opteron / Athlon FX / Athlon X2 / Athlon / Sempron
- Скорость вращения
- 1400 - 2800 об/мин
- Управление скоростью вращения
- PWM (широтно-импульсная модуляция)
- Тип коннектора
- 4-pin
- Подсветка
- отсутствует
- Высота, мм
- 134
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