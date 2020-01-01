Кулер для процессора Deepcool Gammaxx 200T [DP - MCH2 - GMX200T]
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Код товара: 21325
Производитель: Deepcool
В наличии
В наличии
990₽
11
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Характеристики
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- Тип
- Кулер для процессора
- Сокет
- LGA 1151, LGA 775, FM2, AM3+, AM3, FM1, AM2+, AM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1156, LGA 1155
- Размеры вентилятора
- 120 x 120 мм
- Материал радиатора
- алюминий
- Количество вентиляторов
- 1
- Тип подшипника
- гидродинамический
- Конструкция кулера
- башенная
- Максимальная рассеиваемая мощность, Вт
- 100
- Количество тепловых трубок
- 2
- Уровень шума
- 17.8 - 26.1 дБ
- Совместимость процессоров
- Intel Core i7/i5/i3 / Core 2 Quad/Duo / Pentium / Pentium G / Celeron / Celeron G / AMD APU A10/A8/A6/A4 / FX 8/6/4-Core / Phenom II X6/X4/X3/X2 / Phenom X4/X3/X2 / Athlon II X4/X3/X2 / Athlon X4/X2 / Athlon / Sempron
- Скорость вращения
- 900 - 1600 об/мин
- Воздушный поток
- 54.25 CFM
- Управление скоростью вращения
- PWM (широтно-импульсная модуляция)
- Тип коннектора
- 4-pin
- Подсветка
- отсутствует
- Высота, мм
- 132
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