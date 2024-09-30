Кулер для процессора Deepcool ICE EDGE MINI FS V2.0
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790₽
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О товаре
для процессора, вентилятор 80 мм, 2200 об/мин, алюминий+медь, 24.7 дБ
Характеристики
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- Тип
- Кулер для процессора
- Сокет
- AM2+, S939, S940, LGA 775, FM2, AM2, FM2+, FM1, AM3, AM4, LGA 1151, AM3+, LGA 1156, LGA 1155, LGA 1150, S754
- Размеры вентилятора
- 80 x 80 мм
- Материал радиатора
- алюминий+медь
- Количество вентиляторов
- 1
- Тип подшипника
- гидродинамический
- Конструкция кулера
- башенная
- Максимальная рассеиваемая мощность, Вт
- 100
- Количество тепловых трубок
- 2
- Уровень шума
- 24.7 дБ
- Совместимость процессоров
- Intel Core i7/i5/i3 / Core 2 Extreme/Quad/Duo / Pentium/Pentium G/D/4 Celeron Dual-Core / Celeron / Celeron D / AMD FX X8/X6/X4 / A10/A8/A6/A4 / Phenom II X6/X4/X3/X2 / Phenom X4/X3 / Athlon II X4/X3/X2 / Athlon X2/FX / Athlon / Business Class Sempron
- Скорость вращения
- 2200 об/мин
- Воздушный поток
- 25.13 CFM
- Управление скоростью вращения
- нет
Отзывы 1
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А
А
Арсланали
23 февраля 2024
А
Арсланали
23 февраля 2024
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