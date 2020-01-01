Кулер для процессора Cooler Master Master MasterAir MA410M
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1 380 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
- Тип
- Кулер для процессора
- Сокет
- LGA 1151 v2, FM2, AM2, FM1, AM3, AM4, LGA 1151, LGA 1200, LGA 2066, LGA 1156, LGA 1155, LGA 1366, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 1150
- Размеры вентилятора
- 120 x 120 мм
- Материал радиатора
- алюминий
- Количество вентиляторов
- 2
- Тип подшипника
- скольжения
- Конструкция кулера
- башенная
- Максимальная рассеиваемая мощность, Вт
- 150
- Количество тепловых трубок
- 4
- Уровень шума
- 6 - 31 дБ
- Скорость вращения
- 650 - 1800 об/мин
- Воздушный поток
- 53.38 CFM
- Управление скоростью вращения
- PWM (широтно-импульсная модуляция)
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