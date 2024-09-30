СВО ID-Cooling ZOOMFLOW 360 XT SNOW
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Код товара: 162175
Производитель: ID-Cooling
7 490₽
89
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Характеристики
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- Тип
- СВО
- Сокет
- AM4, LGA 1151, LGA 1200, LGA 2066, LGA 1156, LGA 1155, LGA 2011, LGA 1150
- Размеры вентилятора
- 120 x 120 мм
- Материал радиатора
- алюминий+медь
- Количество вентиляторов
- 3
- Тип подшипника
- гидродинамический
- Конструкция кулера
- классическая
- Максимальная рассеиваемая мощность, Вт
- 350
- Количество тепловых трубок
- нет
- Уровень шума
- 13.8 - 30.5 дБ
- Скорость вращения
- 500 - 1500 об/мин
- Воздушный поток
- 68.2 CFM
- Управление скоростью вращения
- PWM (широтно-импульсная модуляция)
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