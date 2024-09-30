СВО Thermaltake TH360 ARGB Sync Snow Edition [CL-W302-PL12SW-A]
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Код товара: 160528
Производитель: Thermaltake
Гарантия: 12 мес.
9 990₽
119
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Характеристики
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- Тип
- СВО
- Сокет
- AM2+, LGA 1151 v2, FM2, AM2, FM1, AM3, AM4, LGA 1151, AM3+, LGA 1200, LGA 2066, LGA 1156, LGA 1155, LGA 1150
- Размеры вентилятора
- 120 x 120 мм
- Материал радиатора
- алюминий
- Количество вентиляторов
- 3
- Тип подшипника
- гидродинамический
- Конструкция кулера
- классическая
- Количество тепловых трубок
- нет
- Уровень шума
- 28.2 дБ
- Скорость вращения
- 1500 об/мин
- Воздушный поток
- 59.28 CFM
- Управление скоростью вращения
- нет
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