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СВО Thermaltake TH360 ARGB Sync Snow Edition [CL-W302-PL12SW-A]

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СВО Thermaltake TH360 ARGB Sync Snow Edition [CL-W302-PL12SW-A]
СВО Thermaltake TH360 ARGB Sync Snow Edition [CL-W302-PL12SW-A]
СВО Thermaltake TH360 ARGB Sync Snow Edition [CL-W302-PL12SW-A]
СВО Thermaltake TH360 ARGB Sync Snow Edition [CL-W302-PL12SW-A]
СВО Thermaltake TH360 ARGB Sync Snow Edition [CL-W302-PL12SW-A]
СВО Thermaltake TH360 ARGB Sync Snow Edition [CL-W302-PL12SW-A]
СВО Thermaltake TH360 ARGB Sync Snow Edition [CL-W302-PL12SW-A]
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 160528
Производитель: Thermaltake
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

9 990₽
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11 490₽
Характеристики
Тип
СВО
Сокет
AM2+, LGA 1151 v2, FM2, AM2, FM1, AM3, AM4, LGA 1151, AM3+, LGA 1200, LGA 2066, LGA 1156, LGA 1155, LGA 1150
Размеры вентилятора
120 x 120 мм
Материал радиатора
алюминий
Количество вентиляторов
3
Тип подшипника
гидродинамический
Конструкция кулера
классическая
Количество тепловых трубок
нет
Уровень шума
28.2 дБ
Скорость вращения
1500 об/мин
Воздушный поток
59.28 CFM
Управление скоростью вращения
нет
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9 990₽
119
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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