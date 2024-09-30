Кулер для процессора be quiet! Pure Rock 2 Black [BK007]
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Код товара: 151392
Производитель: be quiet!
3 290₽
31
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Характеристики
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- Тип
- Кулер для процессора
- Сокет
- LGA 1151 v2, AM3, AM4, LGA 1151, AM3+, LGA 1200, LGA 2066, LGA 1155, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 1150
- Размеры вентилятора
- 120 x 120 мм
- Материал радиатора
- алюминий+медь
- Количество вентиляторов
- 1
- Тип подшипника
- скольжения
- Конструкция кулера
- башенная
- Максимальная рассеиваемая мощность, Вт
- 150
- Количество тепловых трубок
- 4
- Уровень шума
- 26.8 дБ
- Скорость вращения
- 1500 об/мин
- Управление скоростью вращения
- PWM (широтно-импульсная модуляция)
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