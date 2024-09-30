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Кулер для процессора Jonsbo CR-2000GT

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Кулер для процессора Jonsbo CR-2000GT
Кулер для процессора Jonsbo CR-2000GT
Кулер для процессора Jonsbo CR-2000GT
Кулер для процессора Jonsbo CR-2000GT
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 142510
Производитель: Jonsbo
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

3 490₽
32
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В магазинах:
мало
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Кулер для процессора AeroCool Core Cylon 4F WH ARGB PWM 4P
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Характеристики
Тип
Кулер для процессора
Сокет
AM2+, LGA 775, LGA 1151 v2, FM2, AM2, FM2+, FM1, AM3, AM4, LGA 1151, AM3+, LGA 1156, LGA 1155, LGA 1150
Размеры вентилятора
120 x 120 мм
Материал радиатора
алюминий
Количество вентиляторов
2
Тип подшипника
гидродинамический
Конструкция кулера
башенная
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт
200
Количество тепловых трубок
6
Уровень шума
18.1 - 29.5 дБ
Скорость вращения
700 - 1500 об/мин
Воздушный поток
25.5 - 62.8 CFM
Управление скоростью вращения
автоматическая
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3 490₽
32
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа