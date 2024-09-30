Кулер для процессора Jonsbo CR-2000GT
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Код товара: 142510
Производитель: Jonsbo
3 490₽
32
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Характеристики
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- Тип
- Кулер для процессора
- Сокет
- AM2+, LGA 775, LGA 1151 v2, FM2, AM2, FM2+, FM1, AM3, AM4, LGA 1151, AM3+, LGA 1156, LGA 1155, LGA 1150
- Размеры вентилятора
- 120 x 120 мм
- Материал радиатора
- алюминий
- Количество вентиляторов
- 2
- Тип подшипника
- гидродинамический
- Конструкция кулера
- башенная
- Максимальная рассеиваемая мощность, Вт
- 200
- Количество тепловых трубок
- 6
- Уровень шума
- 18.1 - 29.5 дБ
- Скорость вращения
- 700 - 1500 об/мин
- Воздушный поток
- 25.5 - 62.8 CFM
- Управление скоростью вращения
- автоматическая
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