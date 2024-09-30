СВО Fractal Design Celsius+ S28 Prisma [FD-W-2-S2802]
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Код товара: 131517
Производитель: Fractal Design
14 190₽
170
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип
- СВО
- Размеры вентилятора
- 140 x 140 мм
- Материал радиатора
- алюминий
- Количество вентиляторов
- 2
- Тип подшипника
- керамический
- Конструкция кулера
- классическая
- Количество тепловых трубок
- нет
- Уровень шума
- 34.1 дБ
- Скорость вращения
- 500 - 1700 об/мин
- Воздушный поток
- 103.9 CFM
- Управление скоростью вращения
- PWM (широтно-импульсная модуляция)
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