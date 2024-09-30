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СВО Fractal Design Celsius+ S28 Prisma [FD-W-2-S2802]

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СВО Fractal Design Celsius+ S28 Prisma [FD-W-2-S2802]
СВО Fractal Design Celsius+ S28 Prisma [FD-W-2-S2802]
СВО Fractal Design Celsius+ S28 Prisma [FD-W-2-S2802]
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Код товара: 131517
Производитель: Fractal Design
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

14 190₽
170
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В магазинах:
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СВО Thermaltake TH240 V2 Ultra ARGB
СВО Thermaltake TH240 V2 Ultra ARGB
13 990₽
Характеристики
Тип
СВО
Размеры вентилятора
140 x 140 мм
Материал радиатора
алюминий
Количество вентиляторов
2
Тип подшипника
керамический
Конструкция кулера
классическая
Количество тепловых трубок
нет
Уровень шума
34.1 дБ
Скорость вращения
500 - 1700 об/мин
Воздушный поток
103.9 CFM
Управление скоростью вращения
PWM (широтно-импульсная модуляция)
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14 190₽
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В магазинах:
мало
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