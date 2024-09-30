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Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400 V2 [DP-MCH4-GMX400V2-BL]

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Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400 V2 [DP-MCH4-GMX400V2-BL]
Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400 V2 [DP-MCH4-GMX400V2-BL]
Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400 V2 [DP-MCH4-GMX400V2-BL]
Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400 V2 [DP-MCH4-GMX400V2-BL]
Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400 V2 [DP-MCH4-GMX400V2-BL]
Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400 V2 [DP-MCH4-GMX400V2-BL]
Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400 V2 [DP-MCH4-GMX400V2-BL]
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 114438
Производитель: Deepcool
5
1 отзыв
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

1 790₽
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400 BLUE BASIC [DP-MCH4-GMX400P-BL]
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Кулер для процессора PentaWave PC-Z04E SRB
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Кулер для процессора PCCooler Paladin EX400S
Кулер для процессора PCCooler Paladin EX400S
1 850₽
Характеристики
Тип
Кулер для процессора
Сокет
AM2+, LGA 1151 v2, FM2, AM2, FM2+, FM1, AM3, AM4, LGA 1151, AM3+, LGA 1200, LGA 1156, LGA 1155, LGA 1150
Размеры вентилятора
120 x 120 мм
Материал радиатора
алюминий
Количество вентиляторов
1
Тип подшипника
гидродинамический
Конструкция кулера
башенная
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт
180
Количество тепловых трубок
4
Уровень шума
27.8 дБ
Скорость вращения
500 - 1650 об/мин
Воздушный поток
64.5 CFM
Управление скоростью вращения
PWM (широтно-импульсная модуляция)
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Отзывы 1
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1 отзыв
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1 отзыв
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Р
Рамазан
25 февраля 2023
Рекомендует этот товар
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Р
Рамазан
25 февраля 2023
Рекомендует этот товар
Ответить
0
0
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1 790₽
21
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

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