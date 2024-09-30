Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400 V2 [DP-MCH4-GMX400V2-BL]
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1 790₽
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Характеристики
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- Тип
- Кулер для процессора
- Сокет
- AM2+, LGA 1151 v2, FM2, AM2, FM2+, FM1, AM3, AM4, LGA 1151, AM3+, LGA 1200, LGA 1156, LGA 1155, LGA 1150
- Размеры вентилятора
- 120 x 120 мм
- Материал радиатора
- алюминий
- Количество вентиляторов
- 1
- Тип подшипника
- гидродинамический
- Конструкция кулера
- башенная
- Максимальная рассеиваемая мощность, Вт
- 180
- Количество тепловых трубок
- 4
- Уровень шума
- 27.8 дБ
- Скорость вращения
- 500 - 1650 об/мин
- Воздушный поток
- 64.5 CFM
- Управление скоростью вращения
- PWM (широтно-импульсная модуляция)
Отзывы 1
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Р
Р
Рамазан
25 февраля 2023
Р
Рамазан
25 февраля 2023
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