Кулер для процессора Jonsbo CR-1200
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Код товара: 114437
Производитель: Jonsbo
1 190₽
14
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Характеристики
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- Тип
- Кулер для процессора
- Сокет
- AM2+, FM2, AM2, FM2+, FM1, AM3, AM4, LGA 1151, AM3+, LGA 1156, LGA 1155, LGA 1150
- Размеры вентилятора
- 92 x 92 мм
- Материал радиатора
- алюминий
- Количество вентиляторов
- 1
- Тип подшипника
- гидродинамический
- Конструкция кулера
- башенная
- Максимальная рассеиваемая мощность, Вт
- 95
- Количество тепловых трубок
- 2
- Уровень шума
- 30.5 дБ
- Скорость вращения
- 2300 об/мин
- Воздушный поток
- 36 CFM
- Управление скоростью вращения
- нет
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