Кулер для процессора ID-Cooling [ID-CPU-IS-30]
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Код товара: 110396
Производитель: ID-Cooling
14 января
14 января
1 350₽
16
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Характеристики
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- Тип
- Кулер для процессора
- Сокет
- LGA 1151, FM2, AM3+, AM3, AM4, AM2+, AM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151 v2, LGA 1156, LGA 1155
- Размеры вентилятора
- 92 x 92 мм
- Материал радиатора
- алюминий
- Количество вентиляторов
- 1
- Тип подшипника
- скольжения
- Конструкция кулера
- Top-Flow
- Максимальная рассеиваемая мощность, Вт
- 100
- Количество тепловых трубок
- 4
- Уровень шума
- 17 - 35.8 дБ
- Скорость вращения
- 800 - 3600 об/мин
- Воздушный поток
- 40 CFM
- Управление скоростью вращения
- PWM (широтно-импульсная модуляция)
- Тип коннектора
- 4-pin
- Подсветка
- отсутствует
- Высота, мм
- 30
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