Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX GTE V2 [DP-MCH4-GMX-GTEV2]
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Код товара: 107349
Производитель: Deepcool
В наличии
В наличии
2 090₽
25
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Характеристики
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- Тип
- Кулер для процессора
- Сокет
- LGA 1356, LGA 1151, LGA 1366, FM2, AM3+, AM3, AM4, FM1, AM2+, LGA 2011, AM2, FM2+, LGA 1200, LGA 1150, LGA 1151 v2, LGA 1156, LGA 2011-3, LGA 1155
- Размеры вентилятора
- 120 x 120 мм
- Материал радиатора
- алюминий
- Количество вентиляторов
- 1
- Тип подшипника
- гидродинамический
- Конструкция кулера
- башенная
- Максимальная рассеиваемая мощность, Вт
- 180
- Количество тепловых трубок
- 4
- Уровень шума
- 27.8 дБа
- Скорость вращения
- 500 ~ 1650 об/мин
- Воздушный поток
- 64.5 CFM
- Управление скоростью вращения
- PWM (широтно-импульсная модуляция)
- Тип коннектора
- 4-pin
- Подсветка
- RGB
- Высота, мм
- 158
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