Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 400 BLUE BASIC [DP-MCH4-GMX400P-BL]
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Код товара: 106293
Производитель: Deepcool
1 890₽
22
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Характеристики
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- Тип
- Кулер для процессора
- Сокет
- AM2+, LGA 1151 v2, FM2, AM2, FM2+, FM1, AM3, AM4, LGA 1151, AM3+, LGA 1200, LGA 1156, LGA 1155, LGA 1150
- Размеры вентилятора
- 120 x 120 мм
- Материал радиатора
- алюминий
- Количество вентиляторов
- 1
- Тип подшипника
- гидродинамический
- Конструкция кулера
- башенная
- Максимальная рассеиваемая мощность, Вт
- 130
- Количество тепловых трубок
- 4
- Уровень шума
- 30 дБ
- Совместимость процессоров
- Intel High End Desktop i9/i7 / Core i7 Extreme/i7/i5/i3 / Core 2 Extreme/Quad/Duo / Pentium/Pentium G / Celeron/Celeron G / AMD Ryzen / APU A12/A10/A8/A6/A4 / FX 8/6/4-Core / Phenom II X6/X4/X3/X2 / Athlon II X4/X3/X2 / Athlon X4
- Скорость вращения
- 900 ~ 1500 об/мин
- Воздушный поток
- 74.34 CFM
- Управление скоростью вращения
- PWM (широтно-импульсная модуляция)
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