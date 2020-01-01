Кулер для процессора be quiet! Shadow Rock Slim [BK010]
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Код товара: 105599
Производитель: be quiet!
мало
мало
3 690₽
44
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Характеристики
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- Тип
- Кулер для процессора
- Сокет
- LGA 1151, LGA 1366, LGA 775, FM2, AM3+, AM3, AM4, AM2+, S754, S939, S940, AM2, FM2+, LGA 1200, LGA 1150, LGA 1151 v2, LGA 1156, LGA 2011-3, LGA 1155
- Размеры вентилятора
- 135 x 135 мм
- Материал радиатора
- алюминий
- Количество вентиляторов
- 1
- Тип подшипника
- скольжения
- Конструкция кулера
- башенная
- Максимальная рассеиваемая мощность, Вт
- 160
- Количество тепловых трубок
- 4
- Уровень шума
- 23.7 дБ
- Скорость вращения
- 1400 об/мин
- Воздушный поток
- 67.8 CFM
- Управление скоростью вращения
- PWM (широтно-импульсная модуляция)
- Тип коннектора
- 4-pin
- Подсветка
- отсутствует
- Высота, мм
- 161
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