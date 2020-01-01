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Кулер для процессора be quiet! Shadow Rock Slim [BK010]

Кулер для процессора be quiet! Shadow Rock Slim [BK010]

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Кулер для процессора be quiet! Shadow Rock Slim [BK010]
Кулер для процессора be quiet! Shadow Rock Slim [BK010]
Кулер для процессора be quiet! Shadow Rock Slim [BK010]
Кулер для процессора be quiet! Shadow Rock Slim [BK010]
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 105599
Производитель: be quiet!
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мало
3 690₽
44
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Характеристики
Тип
Кулер для процессора
Сокет
LGA 1151, LGA 1366, LGA 775, FM2, AM3+, AM3, AM4, AM2+, S754, S939, S940, AM2, FM2+, LGA 1200, LGA 1150, LGA 1151 v2, LGA 1156, LGA 2011-3, LGA 1155
Размеры вентилятора
135 x 135 мм
Материал радиатора
алюминий
Количество вентиляторов
1
Тип подшипника
скольжения
Конструкция кулера
башенная
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт
160
Количество тепловых трубок
4
Уровень шума
23.7 дБ
Скорость вращения
1400 об/мин
Воздушный поток
67.8 CFM
Управление скоростью вращения
PWM (широтно-импульсная модуляция)
Тип коннектора
4-pin
Подсветка
отсутствует
Высота, мм
161
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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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