Кулер для процессора Cooler Master MasterAir G100M MAM-G1CN-924PC-R1
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Код товара: 104876
Производитель: Cooler Master
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мало
2 790₽
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Характеристики
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- Тип
- Кулер для процессора
- Размеры вентилятора
- 100 x 100 мм
- Материал радиатора
- алюминий+медь
- Количество вентиляторов
- 1
- Конструкция кулера
- классическая
- Максимальная рассеиваемая мощность, Вт
- 130
- Количество тепловых трубок
- нет
- Уровень шума
- 30 дБ
- Скорость вращения
- 600 - 2400 об/мин
- Воздушный поток
- 22.63 CFM
- Управление скоростью вращения
- PWM (широтно-импульсная модуляция)
- Тип коннектора
- 4-pin
- Подсветка
- RGB
- Высота, мм
- 74.5
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