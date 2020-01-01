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Кулер GameMax Gamma 500-RGB

Кулер GameMax Gamma 500-RGB

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Кулер GameMax Gamma 500-RGB
Кулер GameMax Gamma 500-RGB
Кулер GameMax Gamma 500-RGB
Кулер GameMax Gamma 500-RGB
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 103414
Производитель: GameMax
мало
мало
1 990₽
23
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Характеристики
Тип
Кулер для процессора
Размеры вентилятора
120 x 120 мм
Материал радиатора
алюминий
Количество вентиляторов
1
Тип подшипника
скольжения
Конструкция кулера
башенная
Максимальная рассеиваемая мощность, Вт
187
Количество тепловых трубок
5
Уровень шума
26.3 дБ
Скорость вращения
1000-1800об/мин
Воздушный поток
73.5 CFM
Управление скоростью вращения
PWM (широтно-импульсная модуляция)
Тип коннектора
4-pin
Подсветка
RGB
Высота, мм
148
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1 990₽
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