Кулер для процессора Deepcool GAMMAXX 300B [DP-MCH3-GMX300-BL]
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Код товара: 103412
Производитель: Deepcool
В наличии
В наличии
1 290₽
15
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Характеристики
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- Тип
- Кулер для процессора
- Сокет
- LGA 1151, LGA 1366, FM2, AM3+, AM3, AM4, FM1, AM2+, AM2, FM2+, LGA 1200, LGA 1150, LGA 1151 v2, LGA 1156, LGA 1155
- Размеры вентилятора
- 120 x 120 мм
- Материал радиатора
- алюминий
- Количество вентиляторов
- 1
- Тип подшипника
- гидродинамический
- Конструкция кулера
- башенная
- Максимальная рассеиваемая мощность, Вт
- 130
- Количество тепловых трубок
- 3
- Уровень шума
- 17.8 - 21 дБа
- Совместимость процессоров
- Intel High End Desktop i9/i7 / Core i7 Extreme/i7/i5/i3 / Core 2 Extreme/Quad/Duo / Pentium/Pentium G / Celeron/Celeron G / AMD Ryzen / APU A12/A10/A8/A6/A4 / FX 8/6/4-Core / Phenom II X6/X4/X3/X2 / Athlon II X4/X3/X2 / Athlon X4
- Скорость вращения
- 900 - 1600 об/мин
- Воздушный поток
- 40 CFM
- Управление скоростью вращения
- PWM (широтно-импульсная модуляция)
- Тип коннектора
- 4-pin
- Подсветка
- синяя
- Высота, мм
- 136
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