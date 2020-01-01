Кулер для процессора PCCooler E126MB
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Код товара: 100475
Производитель: PCCooler
В наличии
В наличии
790₽
8
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Характеристики
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- Тип
- Кулер для процессора
- Сокет
- LGA 1151, LGA 775, FM2, AM3+, AM3, AM4, FM1, AM2+, AM2, LGA 1200, SP3, LGA 1151 v2, LGA 1156, LGA 1155
- Размеры вентилятора
- 120 x 120 мм
- Материал радиатора
- алюминий
- Количество вентиляторов
- 1
- Тип подшипника
- гидродинамический
- Конструкция кулера
- классическая
- Максимальная рассеиваемая мощность, Вт
- 92
- Количество тепловых трубок
- нет
- Уровень шума
- 8 - 26.5 дБ
- Скорость вращения
- 1000 - 1800 об/мин
- Воздушный поток
- 31 - 56 CFM
- Управление скоростью вращения
- PWM (широтно-импульсная модуляция)
- Тип коннектора
- 4-pin
- Подсветка
- голубая
- Высота, мм
- 70
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