Контроллер Espada (OEM) PCI-Ex1, 4xCOM9M
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Код товара: 80534
Производитель: Espada
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мало
1 790₽
21
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Мультикарта (контроллер COM/LPT)
- Скорость передачи данных, Мб/с
- 240
- Описание
- Контроллер последовательного интерфейса.
- Размеры (ШхВхГ)
- 103 х 120 х 2 мм
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