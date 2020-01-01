Контроллер Thermaltake < AC-010-B51NAN-A1 > Commander FT (5.25"панель, 5-ch Fan speed controller, 5.5"touch screen)
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Код товара: 74467
Производитель: Thermaltake
Гарантия: 6 мес.
мало
мало
4 440₽
53
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Контроллер
- Возможности
- Сенсорная панель, PWM (широтно-импульсная модуляция), От термодатчика, Ручное
- Описание
- Контроллер для мониторинга температуры (с 1 датчиком температуры, 0 ~ 90°C), а также скорости вращения до 5 вентиляторов мощностью до 10 Вт каждый. Реобас.
- Размеры (ШхВхГ)
- 148 x 42 x 88 мм
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