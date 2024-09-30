Контроллер Espada < PCIe2SWCH > (OEM) PCI-Ex1, 2xCOM9M
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Код товара: 38712
Производитель: Espada
Гарантия: 6 мес.
1 390₽
16
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Мультикарта (контроллер COM/LPT)
- Скорость передачи данных, Мб/с
- 1
- Описание
- Контроллер последовательного интерфейса
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