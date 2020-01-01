Контроллер Espada < E PCI F-PCI M4 p Ad>
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Код товара: 3212
Производитель: Espada
Гарантия: 10 мес.
мало
мало
3 390₽
40
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Переходник
- Описание
- Адаптер, позволяющий подключать PCI-устройства к шине PCI-Express
- Размеры (ШхВхГ)
- 125 x 122 x 20 мм
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