Контроллер STLab A-390
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Код товара: 30529
Производитель: STLab
Гарантия: 6 мес.
В наличии
В наличии
1 790₽
21
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Характеристики
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- Тип оборудования
- SATA RAID контроллер
- Поддерживаемые уровни RAID
- 0, 1
- Размеры (ШхВхГ)
- 20.2 x 13.9 x 3.5 см
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