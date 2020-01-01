Контроллер PCI-E MS9901 1xLPT 2xCOM Bulk
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Код товара: 156248
Производитель: NONAME
Гарантия: 6 мес.
1 590₽
19
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В магазинах:
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Характеристики
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- Тип оборудования
- Контроллер
- Низкопрофильная плата
- да
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