Вентилятор напольный Vitek 1944 черный
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
5 690₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
57
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Вентилятор настольный Vitek 2078 белый
4 790₽
58
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Вентилятор напольный Timberk T-SF1604 черный
4 850₽
71
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Вентилятор напольный Xiaomi Mijia DC Inverter Fan 1X белый
5 950₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- напольный
- Питание
- от сети
- Мощность, Вт
- 45
- Кнопка включения
- есть
- Диаметр лопастей, см
- 0
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.