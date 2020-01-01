Вентилятор напольный Electrolux EFF - 1005 белый
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Код товара: 88698
Производитель: Electrolux
В наличии
В наличии
4 050₽
36
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Характеристики
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- Тип
- напольный
- Питание
- от сети
- Мощность, Вт
- 45
- Уровень шума, дБ
- 33
- Кнопка включения
- есть
- Рабочий механизм
- осевой
- Диаметр лопастей, см
- 40
- Угол наклона
- 30 градусов
- Угол поворота
- 90 градусов
- Дополнительные функции
- регулировка высоты, регулировка наклона, регулировка поворота
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