Вентилятор напольный Zanussi ZFF-705 черный
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Код товара: 75452
Производитель: Zanussi
В наличии
В наличии
2 450₽
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Характеристики
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- Тип
- напольный
- Питание
- от сети
- Мощность, Вт
- 45
- Уровень шума, дБ
- 38
- Рабочий механизм
- осевой
- Диаметр лопастей, см
- 40
- Дополнительные функции
- регулировка высоты, регулировка наклона
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