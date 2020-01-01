Вентилятор напольный Vitek VT-1949 белый
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Код товара: 49935
Производитель: Vitek
31 декабря
31 декабря
4 150₽
49
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О товаре
осевой механизм, напольный, 50 Вт, таймер, электронное управление, регулировка высоты, пульт ДУ
Характеристики
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- Тип
- напольный
- Питание
- от сети
- Мощность, Вт
- 55
- Рабочий механизм
- осевой
- Диаметр лопастей, см
- 40
- Угол поворота
- 90 градусов
- Время задержки отключения
- 30 - 450 мин.
- Дополнительные функции
- регулировка высоты, регулировка наклона, регулировка поворота
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