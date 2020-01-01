Вентилятор напольный Maxwell MW-3546 черный
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Код товара: 49931
Производитель: Maxwell
В наличии
В наличии
2 000₽
24
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О товаре
осевой механизм, напольный, 35 Вт, механическое управление, регулировка высоты
Характеристики
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- Тип
- напольный
- Питание
- от сети
- Мощность, Вт
- 35
- Рабочий механизм
- осевой
- Диаметр лопастей, см
- 40
- Угол поворота
- 90 градусов
- Дополнительные функции
- регулировка высоты, регулировка наклона, регулировка поворота
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