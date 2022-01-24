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Вентиляторы
Вентилятор напольный Vitek VT-1933 серебристый

Вентилятор напольный Vitek VT-1933 серебристый

0 отзывов
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Вентилятор напольный Vitek VT-1933 серебристый
Вентилятор напольный Vitek VT-1933 серебристый
Вентилятор напольный Vitek VT-1933 серебристый
Вентилятор напольный Vitek VT-1933 серебристый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 28530
Производитель: Vitek
мало
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10 500₽
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О товаре
радиальный, напольный, колонный, 120 Вт, ,
Характеристики
Тип
напольный
Питание
от сети
Мощность, Вт
120
Рабочий механизм
радиальный
Угол поворота
90 градусов
Время задержки отключения
240 мин.
Дополнительные функции
регулировка поворота
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63
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Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2S EU белый
8 400₽
63
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1 = 1₽
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Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2S EU белый
63
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2S EU белый
Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2S EU белый
8 400₽
Вопросы и ответы
М
Магидат
24 января 2022
Добрый день мне нужен такой Вентилятор зима лето есть у вас ?и какая будет цена?
1 Ответить
1 0
0
05.ru
25.01.2022 09:31:11
Добрый день! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
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0 0
И
Ирина
3 августа 2021
Здравствуйте, скажите пожалуйста возможна доставка в другой город?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
03.08.2021 11:36:08
Здравствуйте! Доставка в какой город Вас интересует?
Ответить
0 0
М
Магидат
24 января 2022
Добрый день мне нужен такой Вентилятор зима лето есть у вас ?и какая будет цена?
1 Ответить
1
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
мало
мало
10 500₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа