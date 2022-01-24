Вентилятор напольный Vitek VT-1933 серебристый
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Код товара: 28530
Производитель: Vitek
мало
мало
10 500₽
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О товаре
радиальный, напольный, колонный, 120 Вт, ,
Характеристики
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- Тип
- напольный
- Питание
- от сети
- Мощность, Вт
- 120
- Рабочий механизм
- радиальный
- Угол поворота
- 90 градусов
- Время задержки отключения
- 240 мин.
- Дополнительные функции
- регулировка поворота
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Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
М
Магидат
24 января 2022
Добрый день мне нужен такой Вентилятор зима лето есть у вас ?и какая будет цена?
1
1 0
0
05.ru
25.01.2022 09:31:11
Добрый день! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
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0 0
И
Ирина
3 августа 2021
Здравствуйте, скажите пожалуйста возможна доставка в другой город?
1
0 0
0
05.ru
03.08.2021 11:36:08
Здравствуйте! Доставка в какой город Вас интересует?
0 0
М
Магидат
24 января 2022
Добрый день мне нужен такой Вентилятор зима лето есть у вас ?и какая будет цена?
1
1
0