Вентилятор напольный Ballu BFF-802 белый

Кола Тыква Молоко
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Сыр Арбуз Виноград
Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
AcerMSIAsusXiaomiApple
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
PhilipsXiaomiSamsungSonyLGAleus
Аудиотехника
Аудиотехника
Портативное аудио
Домашнее аудио
Радиоприемники и радиобудильники
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
SonyAppleNintendoXbox
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Водонагреватели
Аксессуары для климатического оборудования
XiaomiElectroluxPhilipsDyson
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Philips
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Гигиена полости рта
Очки для зрения
Щетки для волос
DysonPhilipsXiaomi
Развлечения и хобби
Развлечения и хобби
Квадрокоптеры
Устройства виртуальной реальности
Подарочные сертификаты
Книги
Конструкторы
3D принтеры
SonyAppleXiaomi
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Кресла
Уход за одеждой и бельем
Посуда
Умный дом
Освещение
Инструменты
Товары для отдыха
Мусорные ведра
Сумки
Фурнитура для мебели
Спорт и одежда
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Уцененные товары
Уцененные товары
Компьютерная техника и периферия
Бытовая техника
Телефоны и гаджеты
Климатическая техника
Телевизоры, аудио, видео
Офисная техника и сети
Красота и здоровье
Игры, развлечения, хобби
Автотехника
Аксессуары
Apple
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль

Вентилятор напольный Ballu BFF-802 белый

Наведите на фотографию для увеличения
Вентилятор напольный Ballu BFF-802 белый
Вентилятор напольный Ballu BFF-802 белый
Вентилятор напольный Ballu BFF-802 белый
Вентилятор напольный Ballu BFF-802 белый
Вентилятор напольный Ballu BFF-802 белый
Вентилятор напольный Ballu BFF-802 белый
Вентилятор напольный Ballu BFF-802 белый
Вентилятор напольный Ballu BFF-802 белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
спросить
В сравнение
В избранное
Код товара: 189030
Производитель: Ballu
нет отзывов
спросить
3 150₽
37
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Рассрочка

В рассрочку за 950 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 2 магазинах

бесплатно,

в 2 магазинах

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?
Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
44
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Вентилятор напольный Coolfort 2029 CF белый
3 700₽
44
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 110₽

в рассрочку

Вентилятор напольный Coolfort 2029 CF белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
41
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Вентилятор напольный Ballu BFF - 807 черный
3 450₽
41
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
1 040₽

в рассрочку

Вентилятор напольный Ballu BFF - 807 черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B23 белый
2 950₽
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B23 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
31
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Вентилятор напольный Timberk T-SF1601 белый
2 650₽
31
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Вентилятор напольный Timberk T-SF1601 белый
44
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Вентилятор напольный Coolfort 2029 CF белый
Вентилятор напольный Coolfort 2029 CF белый
3 700₽
41
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Вентилятор напольный Ballu BFF - 807 черный
Вентилятор напольный Ballu BFF - 807 черный
3 450₽
35
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B23 белый
Вентилятор напольный Scarlett SC-SF111B23 белый
2 950₽
31
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Вентилятор напольный Timberk T-SF1601 белый
Вентилятор напольный Timberk T-SF1601 белый
2 650₽
О товаре

Вентилятор Ballu BFF-802

Вентилятор напольный Ballu BFF-802 традиционного белого цвета – привычное и понятное устройство для создания оптимальной атмосферы в помещении. Прибор мощностью 45 Вт имеет осевой рабочий механизм с пятью лопастями диаметром 35 см. Они вращаются на одной выбранной из 3 скоростей. Наклон и поворот рабочего механизма регулируются в зависимости от удобства пользователя. Простое механическое управление представлено кнопками. Высота модели может достигать 130 см. Устойчивое круглое основание вентилятора BALLU BFF – 802 препятствует его опрокидыванию. Корпус из металла и пластика отличается увеличенной прочностью. Это, а также класс пылевлагозащищенности IPX0 способствуют долгому сроку службы прибора.
  • 5 Аэродинамических лопастей
    • Пять мощных лопастей специальной формы быстро создадут комфортный микроклимат в помещении
  • Эргономичная панель управления
    • Удобная, интуитивно-понятная панель управления позволит настроить прибор на эффективную работу
  • Утяжеленное основание
    • Утяжеленное круглое основание весом 1.5 кг, увеличивает устойчивость прибора
  • Современный дизайн
    • Благодаря лаконичному дизайну прибор легко впишется в любой интерьер
    Характеристики
    Тип
    напольный
    Питание
    от сети
    Мощность, Вт
    42
    Уровень шума, дБ
    42
    Рабочий механизм
    осевой
    Диаметр лопастей, см
    35
    Ширина, см
    43
    Высота, см
    130
    Вес, кг
    4.5
    Посмотреть все характеристики

    Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

    Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

    Есть вопросы о товаре?

    Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

    В сравнение
    В избранное
    3 150₽
    37
    Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
    1 = 1₽
    Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
    Войдите, чтобы получить бонусную карту
    Рассрочка

    В рассрочку за 950 ₽

    Самовывоз

    бесплатно,

    в 2 магазинах

    бесплатно,

    в 2 магазинах

    Доставка

    бесплатно,

    сегодня

    Нашли дешевле?