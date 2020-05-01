Вентилятор напольный Ballu BFF-802 белый

О товаре

Вентилятор Ballu BFF-802 Вентилятор напольный Ballu BFF-802 традиционного белого цвета – привычное и понятное устройство для создания оптимальной атмосферы в помещении. Прибор мощностью 45 Вт имеет осевой рабочий механизм с пятью лопастями диаметром 35 см. Они вращаются на одной выбранной из 3 скоростей. Наклон и поворот рабочего механизма регулируются в зависимости от удобства пользователя. Простое механическое управление представлено кнопками. Высота модели может достигать 130 см. Устойчивое круглое основание вентилятора BALLU BFF – 802 препятствует его опрокидыванию. Корпус из металла и пластика отличается увеличенной прочностью. Это, а также класс пылевлагозащищенности IPX0 способствуют долгому сроку службы прибора. 5 Аэродинамических лопастей Пять мощных лопастей специальной формы быстро создадут комфортный микроклимат в помещении Эргономичная панель управления Удобная, интуитивно-понятная панель управления позволит настроить прибор на эффективную работу Утяжеленное основание Утяжеленное круглое основание весом 1.5 кг, увеличивает устойчивость прибора Современный дизайн Благодаря лаконичному дизайну прибор легко впишется в любой интерьер