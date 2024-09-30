Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 EU белый
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Код товара: 167948
Производитель: Xiaomi
7 450₽
89
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О товаре
Вентилятор Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2Оснащен двойными лопастями в форме крыльев для имитации настоящего ветра. Модель может «похвастаться» мотором постоянного тока, который бережно расходует электроэнергию. Мягкий воздушный поток не причинит неприятностей, даже если прибор работает на самой высокой мощности из 4 имеющихся. Высоту штанги вентилятора Xiaomi Smart Standing Fan 2 можно регулировать, чтобы прибор размещался не только на полу, но и на столе. Уровень шума при работе устройства минимален – вы его практически не заметите. Управлять его функционированием можно со смартфона при помощи приложения Mi Home. Каждая деталь прибора тщательно протестирована, а для его сборки нужно совершить всего 6 простых шагов.
Характеристики
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- Тип
- напольный
- Питание
- от сети
- Мощность, Вт
- 15
- Кнопка включения
- есть
- Рабочий механизм
- осевой
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