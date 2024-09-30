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Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 EU белый

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Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 EU белый
Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 EU белый
Вентилятор напольный Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 EU белый
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Код товара: 167948
Производитель: Xiaomi
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ДО 30.09.24

7 450₽
89
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
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Вентилятор напольный Xiaomi BPTS02DM белый
7 000₽
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Вентилятор напольный Xiaomi BPTS02DM белый
84
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1 = 1₽
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Вентилятор напольный Xiaomi BPTS02DM белый
Вентилятор напольный Xiaomi BPTS02DM белый
7 000₽
О товаре

Вентилятор Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2

Оснащен двойными лопастями в форме крыльев для имитации настоящего ветра. Модель может «похвастаться» мотором постоянного тока, который бережно расходует электроэнергию. Мягкий воздушный поток не причинит неприятностей, даже если прибор работает на самой высокой мощности из 4 имеющихся. Высоту штанги вентилятора Xiaomi Smart Standing Fan 2 можно регулировать, чтобы прибор размещался не только на полу, но и на столе. Уровень шума при работе устройства минимален – вы его практически не заметите. Управлять его функционированием можно со смартфона при помощи приложения Mi Home. Каждая деталь прибора тщательно протестирована, а для его сборки нужно совершить всего 6 простых шагов.
  • Особая конструкция лопастей
    • У вентилятора особая конструкцией лопастей. Двухслойные лопасти расположены как внутри, так и снаружи. При включении они генерируют две скорости ветра, которые сталкиваются друг с другом и создают более равномерный и мягкий поток воздуха.
  • Управление
    • Вентилятором можно управлять дистанционно с помощью приложения Mi Home. В приложении можно настроить таймер, установить скорость от 1 до 100, внести иные настройки или синхронизировать вентилятор с другими умными устройствами.
  • Угол обдува
    • Имеет обширный диапазон подачи воздуха. В горизонтальной плоскости его угол обдува равен 140 градусам, а в вертикальной – 39 градусам. Благодаря этому помещение быстрее охлаждается. Максимальная скорость подачи воздуха составляет 20 м³/мин.
  • Мотор постоянного тока
    • В вентиляторе используется мотор постоянного тока с медной обмоткой, который отличается высокой эффективностью работы и длительным сроком службы. Также, такой мотор обеспечивает снижение энергопотребления - используемое количество энергии в течение всего лета составляет около 1 кВт/ч.
  • Универсальный
    • Вентилятор подходит для любого типа помещения. Можно настроить высоту подставки одним нажатием кнопки.
  • Практически бесшумный
    • Благодаря бесшумному бесщеточному мотору постоянного тока и двойным лопастям вентилятор Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 обеспечивает тихую и бесперебойную работу.
  • Надежность, доказанная испытаниями
    • Выдерживает: 5000 поворотов головки по горизонтали; 1000 регулировок наклона вверх и вниз; 10 000 нажатий кнопки питания; 10 000 нажатий кнопки «Функция».
    Характеристики
    Тип
    напольный
    Питание
    от сети
    Мощность, Вт
    15
    Кнопка включения
    есть
    Рабочий механизм
    осевой
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    В сравнение
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    7 450₽
    89
    Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
    1 = 1₽
    Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
    Войдите, чтобы получить бонусную карту
    В магазинах:
    В наличии
    В магазинах:
    В наличии
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