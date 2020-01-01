Очиститель воздуха Dyson TP05
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Код товара: 97752
Производитель: Dyson
мало
мало
44 990₽
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Характеристики
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- Тип прибора
- Очиститель воздуха
- Потребляемая мощность, Вт
- 40
- Обслуживаемая площадь, м²
- 40
- Цвет
- белый
- Особенности
- регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения, дисплей
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