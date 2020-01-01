Увлажнитель воздуха Scarlett SC-AH986E10
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Код товара: 95857
Производитель: Scarlett
31 декабря
31 декабря
3 290₽
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от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Тип прибора
- Увлажнитель воздуха
- Потребляемая мощность, Вт
- 23
- Цвет
- черный
- Обслуживаемая площадь, м²
- 20
- Дополнительные функции
- ароматизация
- Тип увлажнителя
- ультразвуковой
- Продолжительность работы, ч
- 8
- Расход воды, мл/ч
- 300
- Емкость резервуара для воды, л
- 2.3
- Особенности
- регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения, таймер, дисплей
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