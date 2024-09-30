Увлажнитель воздуха Polaris PUH 7045 TFD
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Код товара: 94710
Производитель: Polaris
5 590₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре
Увлажнитель воздуха Polaris PUH 7045 TFDВоздухоувлажнитель Polaris PUH 7045 TFD белого цвета потребляет 25 Вт. Он рассчитан на помещение площадью до 35 кв. м. У устройства три режима работы, есть ночной режим. Воздухоувлажнитель может работать без перерыва в течение 24 часов. Объем резервуара для воды составляет 4 л, долив верхний. Есть встроенный ионизатор воздуха и таймер. На корпусе расположены индикаторы включения, уровня воды, влажности помещения. Управление воздухоувлажнителем электронное. Корпус у него пластиковый, есть фильтр для очистки воды и вентилятор. Прибор предназначен для напольной установки.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип прибора
- Увлажнитель воздуха
- Потребляемая мощность, Вт
- 25
- Обслуживаемая площадь, м²
- 35
- Цвет
- белый
- Страна производитель
- Китай
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