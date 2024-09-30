О товаре

Увлажнитель воздуха Polaris PUH 7045 TFD Воздухоувлажнитель Polaris PUH 7045 TFD белого цвета потребляет 25 Вт. Он рассчитан на помещение площадью до 35 кв. м. У устройства три режима работы, есть ночной режим. Воздухоувлажнитель может работать без перерыва в течение 24 часов. Объем резервуара для воды составляет 4 л, долив верхний. Есть встроенный ионизатор воздуха и таймер. На корпусе расположены индикаторы включения, уровня воды, влажности помещения. Управление воздухоувлажнителем электронное. Корпус у него пластиковый, есть фильтр для очистки воды и вентилятор. Прибор предназначен для напольной установки.