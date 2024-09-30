Увлажнитель воздуха Polaris PUH 5906Di
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Код товара: 94215
Производитель: Polaris
9 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре
Увлажнитель воздуха Polaris PUH 5906DiPolaris PUH 5906Di оснащён системой автоматического поддержания заданного уровня влажности. Управление увлажнителем осуществляется при помощи сенсорной панели управления и многофункционального LED-дисплея, на котором отображаются показатели температуры и влажности. Корпус увлажнителя украшен оригинальным рисунком, который станет не только элементом вашего самовыражения, но и яркой частью интерьера. Благодаря выносному электронному гигрометру измерение уровня влажности стало ещё более точным. Увлажнитель воздуха оборудован съёмным керамическим фильтром для высокоэффективной очистки воды. Благодаря этому элементу, который дезинфицирует и смягчает воду, а также удаляет из неё разные примеси, прибор прослужит гораздо дольше. Функция «тёплый пар» даёт возможность нагревать воду перед её испарением до температуры от +40 °С до +50 °С.
Характеристики
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- Тип прибора
- Увлажнитель воздуха
- Потребляемая мощность, Вт
- 110
- Обслуживаемая площадь, м²
- 30
- Цвет
- белый
- Страна производитель
- Китай
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