О товаре

Увлажнитель воздуха Polaris PUH 5906Di Polaris PUH 5906Di оснащён системой автоматического поддержания заданного уровня влажности. Управление увлажнителем осуществляется при помощи сенсорной панели управления и многофункционального LED-дисплея, на котором отображаются показатели температуры и влажности. Корпус увлажнителя украшен оригинальным рисунком, который станет не только элементом вашего самовыражения, но и яркой частью интерьера. Благодаря выносному электронному гигрометру измерение уровня влажности стало ещё более точным. Увлажнитель воздуха оборудован съёмным керамическим фильтром для высокоэффективной очистки воды. Благодаря этому элементу, который дезинфицирует и смягчает воду, а также удаляет из неё разные примеси, прибор прослужит гораздо дольше. Функция «тёплый пар» даёт возможность нагревать воду перед её испарением до температуры от +40 °С до +50 °С.