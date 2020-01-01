Увлажнитель воздуха Redmond RHF-3316
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Код товара: 92800
Производитель: Redmond
В наличии
В наличии
8 990₽
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Характеристики
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- Тип прибора
- Увлажнитель воздуха
- Потребляемая мощность, Вт
- 105
- Обслуживаемая площадь, м²
- 35
- Цвет
- черный
- Дополнительные функции
- ионизация, ароматизация
- Тип увлажнителя
- ультразвуковой
- Продолжительность работы, ч
- 10
- Расход воды, мл/ч
- 400
- Емкость резервуара для воды, л
- 5
- Особенности
- предварительный нагрев воды, регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения, таймер, гигростат, дисплей
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