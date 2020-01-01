Очиститель воздуха Dyson Pure Hot+Cool Link
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Код товара: 67067
Производитель: Dyson
мало
мало
29 990₽
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О товаре
термовентилятор, регулировка температуры, вентиляция без нагрева, вращение вокруг собственной оси, пульт ДУ
Характеристики
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- Тип прибора
- Очиститель воздуха
- Потребляемая мощность, Вт
- 2090
- Обслуживаемая площадь, м²
- 37
- Дополнительные функции
- охлаждение, обогрев
- Цвет
- серебристый
- Особенности
- регулировка направления воздушного потока, регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения, таймер, дисплей
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