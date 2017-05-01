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Увлажнитель Electrolux EHU-3810D (YOGAhealthline, ecoBIOCOMPLEX)
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Код товара: 66409
Производитель: Electrolux
10 790₽
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О товаре
увлажнитель, 110 Вт, обслуживаемая площадь 50 кв.м, таймер, пульт ДУ
Характеристики
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- Потребляемая мощность, Вт
- 110
- Обслуживаемая площадь, м²
- 50
- Расход воды, мл/ч
- 550
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