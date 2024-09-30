Увлажнитель Electrolux EHU-3815D (YOGAhealthline, ecoBIOCOMPLEX)
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Код товара: 66408
Производитель: Electrolux
8 950₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре
увлажнитель, 110 Вт, обслуживаемая площадь 50 кв.м, таймер, пульт ДУ
Характеристики
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- Тип прибора
- Увлажнитель воздуха
- Потребляемая мощность, Вт
- 110
- Обслуживаемая площадь, м²
- 50
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