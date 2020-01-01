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Увлажнители и очистители воздуха
Увлажнитель воздуха Philips HU 4802

Увлажнитель воздуха Philips HU 4802

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Увлажнитель воздуха Philips HU 4802
Увлажнитель воздуха Philips HU 4802
Увлажнитель воздуха Philips HU 4802
Увлажнитель воздуха Philips HU 4802
Увлажнитель воздуха Philips HU 4802
Увлажнитель воздуха Philips HU 4802
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 39766
Производитель: Philips
-20%
мало
мало
8 790₽
10 990₽
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Характеристики
Тип прибора
Увлажнитель воздуха
Потребляемая мощность, Вт
14
Обслуживаемая площадь, м²
25
Цвет
белый, фиолетовый
Тип увлажнителя
традиционный
Продолжительность работы, ч
8
Расход воды, мл/ч
200
Емкость резервуара для воды, л
2
Особенности
регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения, таймер, гигростат, дисплей
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В сравнение
В избранное
-20%
мало
мало
8 790₽
10 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа