Увлажнитель воздуха Philips HU 4802
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Код товара: 39766
Производитель: Philips
-20%
мало
мало
8 790₽
10 990₽
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Характеристики
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- Тип прибора
- Увлажнитель воздуха
- Потребляемая мощность, Вт
- 14
- Обслуживаемая площадь, м²
- 25
- Цвет
- белый, фиолетовый
- Тип увлажнителя
- традиционный
- Продолжительность работы, ч
- 8
- Расход воды, мл/ч
- 200
- Емкость резервуара для воды, л
- 2
- Особенности
- регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения, таймер, гигростат, дисплей
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