Увлажнитель воздуха Ballu UHB-200
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Код товара: 34078
Производитель: Ballu
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мало
2 190₽
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О товаре
увлажнитель, ультразвуковой, 28 Вт, 40 кв.м,
Характеристики
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- Тип прибора
- Увлажнитель воздуха
- Потребляемая мощность, Вт
- 28
- Обслуживаемая площадь, м²
- 40
- Дополнительные функции
- ароматизация
- Цвет
- белый
- Тип увлажнителя
- ультразвуковой
- Продолжительность работы, ч
- 10
- Расход воды, мл/ч
- 350
- Емкость резервуара для воды, л
- 3.6
- Особенности
- регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
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